Слідство призначило психіатричну експертизу вже 22 військовополоненим морякам - адвокат
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. У Російській Федерації призначили психіатричну експертизу для 22 українських моряків. Про це повідомляє УНН із посиланням на допис адвоката Микола Полозов у Facebook.
Як повідомив Полозов, 18 березня слідство ознайомило капітана 2-го рангу Дениса Гриценко та його захист з постановою про призначення йому психіатричної експертизи. Адвокати підзахистного виступили проти цієї постанови “у зв’язку з передчасністю її призначення, оскільки слідство не надало даних про виникнення сумнівів про осудність військовополоненого”.
“Також захистом було заявлено, що Денис Гриценко є військовополоненим, а норми III Женевської конвенції від 12.08.1949 „Про поводження з військовополоненими“ не передбачає проведення подібних експертиз щодо військовополонених і її проведення є такого, що принижує людську гідність і честь військовополоненого офіцера зверненням”, — додав Полозов.
Резюмуючи, адвокат розповів, що “станом на сьогодні, комісійна комплексна амбулаторна психолого-психіатрична експертиза призначена щодо 22 військовополонених українських моряків”.
Раніше повідомлялось про подібну експертизу для 21 українського моряка.
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Як повідомляв УНН, фанати київського футбольного клуба “Динамо” на матчі проти “Челсі” на НСК “Олімпійський” виклали прапор Військово-морських сил Збройних сил України на підтримку захоплених Росією моряків.
Нагадаємо, 25 листопада 2018 року прикордонні кораблі ФСБ Росії обстріляли і захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів “Бердянськ” і “Нікополь” і рейдового буксира “Яни Капу”, які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в Чорному морі в порт Маріуполя в Азовському морі. 24 українських моряки заарештували в окупованому Криму, пізніше їх перевели в Москву, де арешт продовжили до кінця квітня.