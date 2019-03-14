Слідство призначило психіатричну експертизу вже 21 військовополоненому моряку - адвокат
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Сьогодні слідство призначило амбулаторну психолого-психіатричну експертизу для 21 українського військовополоненого моряка. Про це на своїй сторінці в Facebook написав адвокат Микола Полозов, передає УНН.
“У четвер відбулися слідчі дії щодо трьох військовополонених українських моряків: Богдан Головаш, Андрій Оприско, Володимир Лісовий. Слідство ознайомило військовополонених та їхніх адвокатів з постановами про призначення амбулаторної психолого-психіатричної експертизи. Всього експертиза призначена щодо 21 військовополоненого”, — написав Полозов.
Полозов, зазначив, що захист заявив заперечення призначенням даної експертизи, оскільки військовополонені знаходяться під захистом третьої Женевської конвенції, проведення подібної експертизи не передбачено конвенцією і порушує права військовополонених, що принижує їх гідність.
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“З огляду на, що слідство, попри заявлені заперечення, має намір провести дану експертизу, захистом заявлені клопотання про присутність адвокатів при проведенні експертизи для належного надання юридичної допомоги військовополоненим”, — зазначив Полозов.
Також, ще троє військовополонених моряків ознайомляться з постановами про призначення експертизи наступного тижня.
Нагадаємо, 25 листопада 2018 року прикордонні кораблі ФСБ Росії обстріляли і захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів "Бердянськ" і "Нікополь" і рейдового буксира "Яни Капу", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в Чорному морі в порт Маріуполя в Азовському морі. 24 українських моряки заарештували в окупованому Криму, пізніше їх перевели в Москву, де арешт продовжили до кінця квітня.