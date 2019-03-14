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Следствие назначило психиатрическую экспертизу уже 21 военнопленному моряку - адвокат

Киев • УНН

 • 8356 просмотра

КИЕВ. 14 марта. УНН. Сегодня следствие назначило амбулаторную психолого-психиатрическую экспертизу для 21 украинского военнопленного моряка. Об этом на своей странице в Facebook написал адвокат Николай Полозов, передает УНН.

Следствие назначило психиатрическую экспертизу уже 21 военнопленному моряку - адвокат

"В четверг состоялись следственные действия в отношении трех военнопленных украинских моряков Богдана Головаша, Андрея Опрыско, Владимира Лесного. Следствие ознакомило военнопленных и их адвокатов с постановлениями о назначении амбулаторной психолого-психиатрической экспертизы. Всего экспертиза назначена относительно 21 военнопленного", - написал Полозов.

Полозов отметил, что защита заявила возражения назначением данной экспертизы, поскольку военнопленные находятся под защитой третьей Женевской конвенции, проведение подобной экспертизы не предусмотрено конвенцией и нарушает права военнопленных, унижает их достоинство.

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"Учитывая, что следствие, несмотря на заявленные возражения, намерено провести данную экспертизу, защитой заявлены ходатайства о присутствии адвокатов при проведении экспертизы для надлежащего оказания юридической помощи военнопленным", - отметил Полозов.

Также, еще трое военнопленных моряков ознакомятся с постановлениями о назначении экспертизы на следующей неделе.

Напомним, 25 ноября 2018 года пограничные корабли ФСБ России обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполя в Азовском море. 24 украинских моряка арестовали в оккупированном Крыму, позже их перевели в Москву, где арест продлили до конца апреля.

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