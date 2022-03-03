Украина останавливает экспорт газа
Киев • УНН
КИЕВ. 3 марта. УНН. Украина останавливает экспорт природного газа, это решение не влияет на транзит газа по территории страны, сообщил Оператор ГТС Украины, пишет УНН.
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"... участникам рынка природного газа запрещено осуществлять экспорт природного газа из таможенной территории Украины, в том числе природного газа в газохранилищах Украины в таможенном режиме "таможенный склад". Это решение не влияет на транзит газа по территории Украины", - указано в сообщении.
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Отмечается, что такое принято во исполнение решения Кризисного комитета, утвержденного приказом Министерства энергетики Украины от 26 февраля, и в рамках мероприятий, предусмотренных Национальным планом действий в энергетике в случае чрезвычайной кризисной ситуации.
Соответственно, Оператор ГТС Украины, как отмечается, приостанавливает предоставление услуг по транспортировке природного газа в межгосударственных точек выхода из ГТС Украины для осуществления операций по экспорту природного газа.
"Со следующего дня (4.03.2022) распределение мощности и подтверждение номинаций / реноминаций с целью экспорта природного газа прекращается", - добавили в компании.
"Агрессия России против Украины привела к чрезвычайным и беспрецедентным условиям и ограничениям, когда все компании энергетической отрасли должны сосредоточиться на безопасности поставок природного газа для Украины и украинцев", - отметили в ОГТСУ.