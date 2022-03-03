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Україна зупиняє експорт газу

Україна зупиняє експорт газу

Київ • УНН

 • 473203 перегляди

КИЇВ. 3 березня. УНН. Україна зупиняє експорт природного газу, це рішення не впливає на транзит газу територією країни, повідомив Оператор ГТС України, пише УНН.

Цитата

"... учасникам ринку природного газу заборонено здійснювати експорт природного газу з митної території України, у тому числі природного газу в газосховищах України в митному режимі "митний склад". Це рішення не впливає на транзит газу територією України", - вказано у повідомленні.

Деталі 

Зазначається, що таке ухвалено на виконання рішення Кризового комітету, затвердженого наказом Міністерства енергетики України від 26 лютого, та в межах заходів, передбачених Національним планом дій в енергетиці у разі надзвичайної кризової ситуації.

Відповідно, Оператор ГТС України, як зазначається, зупиняє надання послуг з транспортування природного газу до міждержавних точок виходу з ГТС України для здійснення операцій з експорту природного газу.

"З наступної газової доби (4.03.2022) розподіл потужності та підтвердження номінацій / реномінацій з метою експорту природного газу припиняється", - додали у компанії.

"Агресія Росії проти України призвела до надзвичайних та безпрецедентних умов та обмежень, коли всі компанії енергетичної галузі мають зосередитися на безпеці постачання природного газу для України та українців", - наголосили в ОГТСУ.

Українські Національні Новини

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