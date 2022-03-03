Україна зупиняє експорт газу
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. Україна зупиняє експорт природного газу, це рішення не впливає на транзит газу територією країни, повідомив Оператор ГТС України, пише УНН.
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"... учасникам ринку природного газу заборонено здійснювати експорт природного газу з митної території України, у тому числі природного газу в газосховищах України в митному режимі "митний склад". Це рішення не впливає на транзит газу територією України", - вказано у повідомленні.
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Зазначається, що таке ухвалено на виконання рішення Кризового комітету, затвердженого наказом Міністерства енергетики України від 26 лютого, та в межах заходів, передбачених Національним планом дій в енергетиці у разі надзвичайної кризової ситуації.
Відповідно, Оператор ГТС України, як зазначається, зупиняє надання послуг з транспортування природного газу до міждержавних точок виходу з ГТС України для здійснення операцій з експорту природного газу.
"З наступної газової доби (4.03.2022) розподіл потужності та підтвердження номінацій / реномінацій з метою експорту природного газу припиняється", - додали у компанії.
"Агресія Росії проти України призвела до надзвичайних та безпрецедентних умов та обмежень, коли всі компанії енергетичної галузі мають зосередитися на безпеці постачання природного газу для України та українців", - наголосили в ОГТСУ.