Украина сделала "скачок" в рейтинге миролюбия

"Украина показала самое большое улучшение в мире в прошлом году, поднявшись на два места до 150-го. В Украине произошло третье по величине сокращение смертности вследствии внутренних конфликтов - на 85,7%, или более чем на 7,8 тыс. человек меньше погибших", - говорится в докладе.

Кроме того, отмечают исследователи, значительные улучшения в сфере охраны труда включали сокращение перемещений населения, тюремных заключений, воздействия терроризма и особенно политического террора.

"Эти улучшения были частично компенсированы ухудшением политической нестабильности, что отражает неопределенность в отношении выборов 2019 года. Однако на момент написания статьи ведущий кандидат в Украине Владимир Зеленский получил более 70 процентов голосов на президентских выборах во втором туре. Если его отсутствие политического опыта не подрывает его политику, он может улучшить единство и стабильность в стране", - сказано в документе.

Всего "Глобальный индекс миролюбия" включает 163 государства. На первом месте – Исландия, на последнем – Афганистан. Украина расположена между Суданом (151 место) и Северной Кореей (152 место). Россия – 154-я.

Как сообщал УНН, Украина за год поднялась на 5 пунктов в рейтинге конкурентоспособности стран мира.