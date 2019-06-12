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Україна зробила "стрибок" у рейтингу миролюбності

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 червня. УНН. За останні два роки Україна піднялася на дві позиції в "Глобальному індексі миролюбності" (Global Peace Index), і тепер займає 150-у позицію. Про це йдеться в оприлюдненій доповіді лондонського Інституту економіки і миру (IEP), передає УНН.

Україна зробила "стрибок" у рейтингу миролюбності

"Україна показала найбільше покращення у світі в минулому році, піднявшись на два місця до 150-го. В Україні сталося третє за величиною скорочення смертності внаслідок внутрішніх конфліктів - на 85,7%, або більш ніж на 7,8 тис. осіб менше загиблих", - йдеться в доповіді.

Окрім того, відзначають дослідники, значні поліпшення в сфері охорони праці включали скорочення переміщень населення, тюремних ув'язнень, впливу тероризму і особливо політичного терору.

"Ці поліпшення були частково компенсовані погіршенням політичної нестабільності, що відображає невизначеність щодо виборів 2019 року. Однак на момент написання статті лідируючий кандидат в Україні Володимир Зеленський отримав більше 70 відсотків голосів на президентських виборах у другому турі. Якщо його відсутність політичного досвіду не підриває його політику, він може поліпшити єдність і стабільність в країні", - сказано в документі.

Всього у рейтингу "Глобальний індекс миролюбності" оцінюється 163 держави. На першому місці - Ісландія, на останньому - Афганістан. Україна розташувалася між Суданом (151 місце) і Північною Кореєю (152 місце). Росія - 154-я.

Як повідомляв УНН, Україна за рік піднялася на 5 пунктів в рейтингу конкурентоспроможності країн світу.

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