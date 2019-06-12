Україна зробила "стрибок" у рейтингу миролюбності

КИЇВ. 12 червня. УНН. За останні два роки Україна піднялася на дві позиції в "Глобальному індексі миролюбності" (Global Peace Index), і тепер займає 150-у позицію. Про це йдеться в оприлюдненій доповіді лондонського Інституту економіки і миру (IEP), передає УНН.