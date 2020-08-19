Украина вновь набирает кредитов как "собака блох": эксперт о кредите Cargill

"Моя позиция проста: вместо того, чтобы набирать кредиты как собака блох, и за счет новых кредитов платить проценты по старым, раздувать портфель и тем самым обременять и без того валяющуюся экономику целесообразно делать все для того, чтобы сюда вливались инвестиции" , - сказал он.

Cargill масштабирует свой бизнес за счет плодородных отечественных земель. В данном случае, американцы зависят от украинцев, и нецелесообразно ставить Украину в финансовую зависимость от Cargill, считает эксперт.

"Cargill - это конгломерат, который владеет в Украине крупным земельным банком. Основной бизнес Cargill - это украинская земля, и надо заставлять Cargill вливать сюда инвестиции, создавать рабочие места и вывозить из Украины продукцию с высокой добавленной стоимостью, а не сырье. Это важно и интересно. А набираться кредитов любой умник может, только толку от этого для страны", - сказал Гольдарб.

Напомним, на днях Кабмин согласовал очередной кредит от Сargill в 250 млн евро, который по процентным ставкам обойдется украинцам дороже, чем предыдущий. Также процентные ставки нового кредита Сargill в два раза превышают ставки по размещению ОВГЗ (облигации), что возмущает экономических экспертов.

Ранее УНН сообщал, что Сargill в Украине занимается сельхоздеятельностью, но не всегда прозрачной. В судебном реестре указано, что американская корпорация фигурирует в схемах уклонения от уплаты налогов. Также известно, что Сargill предоставляет товарные кредиты и поддерживает агропредприятия, которые аналогично уклоняются от уплаты налогов и часто входят в "черные" списки банков.