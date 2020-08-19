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Україна знову набирає кредитів як "собака бліх": експерт про кредит Cargill

Україна знову набирає кредитів як "собака бліх": експерт про кредит Cargill

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 серпня. УНН. Уряд України обтяжує країну новими кредитними зобов'язаннями, що абсолютно недоцільно в умовах економічної кризи. Таку думку в коментарі УНН висловив український політик і громадський діяч Максим Гольдарб, коментуючи узгоджену урядом України позику від приватної американської корпорації Cargill.

"Моя позиція проста: замість того, щоб набирати кредити як собака бліх, і за рахунок нових кредитів платити відсотки за старими, роздувати портфель і тим самим обтяжувати і без того економіку, що звалюється, доцільно робити все для того, щоб сюди вливалися інвестиції", - сказав він.

Cargill масштабує свій бізнес за рахунок родючих вітчизняних земель. В даному випадку, американці залежать від українців, і не доцільно ставити Україну в фінансову залежність від Cargill, вважає експерт.

"Cargill - це конгломерат, який володіє в Україні великим земельним банком. Основний бізнес Cargill - це українська земля, і треба змушувати Cargill вливати сюди інвестиції, створювати робочі місця і вивозити з України продукцію з високою доданою вартістю, а не сировину. Це важливо і цікаво. А набиратися кредитів будь-який розумник може, тільки толку від цього для країни", - сказав Гольдарб.

Нагадаємо, днями Кабмін погодив черговий кредит від Сargill в 250 млн євро, який за процентними ставками обійдеться українцям дорожче, ніж попередній. Також процентні ставки нового кредиту Сargill в два рази перевищують ставки по розміщенню ОВДП (облігації), що обурює економічних експертів.

Раніше УНН повідомляв, що Сargill в Україні займається сільгоспдіяльністю, але не завжди прозорою. В судовому реєстрі вказано, що американська корпорація фігурує в схемах ухилення від сплати податків. Також відомо, що Сargill надає товарні кредити і підтримує агропідприємства, які аналогічно ухиляються від сплати податків і часто входять в "чорні" списки банків.

Українські Національні Новини

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