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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украина снова может переломить ход войны - The Washington Post

Украина снова может переломить ход войны - The Washington Post

Киев • УНН

 • 147835 просмотра

КИЕВ. 29 июля. УНН. Газета The Washington Post опубликовала статью, в которой отметила, что Украина снова может переломить течение войны. Об этом сообщает УНН.

Подробности

В материале отмечается, что у украинской армии есть шанс перехватить инициативу благодаря более совершенной артиллерии, в том числе американским HIMARS.

Используя это РСЗО для уничтожения запасов боеприпасов, Украина заставила россиян переместить склады боеприпасов дальше линии фронта, удлинив пути поставки и усложнив логистику доставки артиллерийских снарядов подразделениям, которые их нуждаются.

Российские войска не достигли значительных территориальных достижений после того, как 2 июля украинцы отступили из города Лисичанск на востоке страны под слабым артиллерийским огнем. Отступление дало России полный контроль над Луганской, и это стало единственным значимым стратегическим успехом России после ее отступления с территории вокруг Киева в апреле.

Многие западные чиновники и аналитики подозревают, что россияне близки к тому, чтобы исчерпать свои возможности для дальнейших территориальных достижений, поскольку их истощенная армия противостоит украинским силам с недавно приобретенными возможностями. Уже вынуждены отказаться от надежды захватить столицу, российским войскам вскоре, возможно, придется считаться со своей несостоятельностью покорить весь регион Донбасса — единственную публично провозглашенную цель первоначального вторжения и центр нынешних наступлений.

В последнее время украинские силы использовали HIMARS для продолжения контрнаступления на стратегически важный южный город Херсон, оккупированный Россией в первые дни войны.

Однако деоккупация регионов будет больше зависеть от способности Украины пополнять запасы в живой силе, артиллерии и достаточном количестве боеприпасов.

Напомним

Зеленский заявил, что Украина должна вернуть захваченные россией территории в течение следующих 3-6 недель.

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