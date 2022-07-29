Україна знову може переламати перебіг війни - The Washington Post
Київ • УНН
КИЇВ. 29 липня. УНН. Газета The Washington Post опублікувала статтю в які зазначила, що Україна знову може переламати перебіг війни. Про це повідомляє УНН.
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У матеріалі наголошується, що українська армія має шанс перехопити ініціативу завдяки більш досконалій артилерії, зокрема американським HIMARS.
Використовуючи це РСЗВ для знищення запасів боєприпасів, Україна змусила росіян перемістити склади боєприпасів далі за лінію фронту, подовживши шляхи постачання та ускладнивши логістику доставки артилерійських снарядів підрозділам, які їх потребують.
Російські війська не досягли значних територіальних здобутків після того, як 2 липня українці відступили з міста Лисичанськ на сході країни під слабим артилерійським вогнем. Відступ дав Росії повний контроль над Луганською, і це стало єдиним значущим стратегічним успіхом Росії після її відступу з території навколо Києва у квітні.
Багато західних чиновників і аналітиків підозрюють, що росіяни близькі до того, щоб вичерпати свої можливості для подальших територіальних здобутків, оскільки їхня виснажена армія протистоїть українським силам із нещодавно придбаними можливостями. Вже змушені відмовитися від надії захопити столицю, російським військам незабаром, можливо, доведеться рахуватися зі своєю неспроможністю підкорити весь регіон Донбасу — єдину публічно проголошену мету початкового вторгнення та центр нинішніх наступів.
Однак деокупація регіонів більше залежатиме від здатності України поповнювати запаси у живій силі, артилерії та достатній кількості боєприпасів.
Нагадаємо
Зеленський заявив, що Україна має повернути захоплені росією території впродовж наступних 3-6 тижнів.