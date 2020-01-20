Украина находится среди лидеров по показателям смертности младенцев в Европе - МОЗ
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. Украина является одним из лидеров в Европе по показателю младенческой смертности - 7,5 на тысячу живорожденных. Об этом Министерство здравоохранения Украины сообщило на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Украина занимает одно из первых мест в Европе по показателю младенческой смертности - 7,5 на тысячу, рожденных живыми", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в странах ЕС этот показатель значительно ниже - 3,4 на тысячу. Именно поэтому медицинская помощь новорожденным в Украине определена приоритетным направлением финансирования. Ведь ежегодно около 20 тысяч младенцев рождаются преждевременно, а это каждый 15 новорожденный.
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Отмечается, что программа медицинских гарантий включает следующие виды медицинской помощи новорожденным в сложных неонатальных состояниях:
- интенсивная терапия,
- респираторная (дыхательная) поддержка,
- круглосуточное парентеральное питание,
- круглосуточное бактериологическое, рентгенологическое, ультразвуковое обследование,
- аудиологический и офтальмологический скрининг недоношенных детей с гестационным возрастом до 32 недель и весом при рождении меньше 1500 г,
- вакцинация в соответствии с Национальным календарем прививок,
- метаболический скрининг у новорожденных.
Ранее УНН писал, что в прошлом году почти 5 тысяч младенцев были рождены ВИЧ-позитивными женщинами.