Україна знаходиться серед лідерів за показниками смертності немовлят в Європі - МОЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Україна є одним з лідерів у Європі за показником смертності серед немовлят - 7,5 на тисячу живонароджених. Про це Міністерство охорони здоров’я України повідомило на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Україна займає одне з найперших місць в Європі за показником малюкової смертності - 7,5 на тисячу, народжених живими", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у країнах ЄС цей показник значно нижчий - 3,4 на тисячу. Саме тому медична допомога новонародженим в Україні визначена пріоритетним напрямом фінансування. Адже щороку близько 20 тисяч немовлят народжуються передчасно, а це кожен 15 новонароджений.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Золушка, Хауля, Дьйомерсі: як називали маленьких українців у 2019 році.
Зазначається, що програма медичних гарантій включає такі види медичної допомоги новонародженим у складних неонатальних станах:
- інтенсивна терапія,
- респіраторна (дихальна) підтримка,
- цілодобове парентеральне харчування,
- цілодобове бактеріологічного, рентгенологічного, ультразвукового обстеження,
- аудіологічний та офтальмологічний скринінг передчасно народжених дітей з гестаційним віком до 32 тижнів та вагою при народженні менше за 1500 г,
- вакцинація відповідно до Національного календаря щеплень,
- метаболічний скринінг у новонароджених.
Раніше УНН писав, що минулого року майже 5 тисяч немовлят були народжені ВІЛ-позитивними жінками.