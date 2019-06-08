Украина получила первое "золото" ЧЕ по борьбе
Киев • УНН
КИЕВ. 8 июня. УНН. Двукратной чемпионкой Европы по борьбе стала украинка Алина Акобия, сообщает УНН со ссылкой на Ассоциацию спортивной борьбы Украины.
Алина Акобия (57 кг) выиграла первые две схватки на туше. И уверенно победила в полуфинале, получив себе билет в европейский финал.
В финале Алина вновь продемонстрировала борьбу высочайшего класса и выиграла на туше со счетом 8:0.
Отметим, что впервые спортсменка завоевала чемпионский пояс среди молодежи в 2017-м, а в прошлом году взяла "бронзу" континентального первенства. В коллекции медалей Алина имеет "серебро" чемпионата Европы U23 и "бронзу" чемпионата мира U23.
Отметим, серебряным призером в заключительный день первенства Европы по женской борьбе стала Анастасия Лавренчук (65 кг), бронзовыми - Екатерина Зеленых (62 кг) и Романа Волчанка (76 кг). Днем ранее на пьедестал поднялись Мария Винник, которая стала бронзовым призером в весовой категории до 50 кг, Вероника Рыбовалова (59 кг) и Кристина Малявка (68 кг), в активе которых также бронзовые награды.
Напомним, женская сборная Украины выиграла общекомандный ЧЕ по борьбе.