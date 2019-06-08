Украина получила первое "золото" ЧЕ по борьбе

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 22021 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 42558 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
13:58 • 60816 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 116353 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 109911 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 136684 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144338 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130035 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130105 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Украина получила первое "золото" ЧЕ по борьбе

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КИЕВ. 8 июня. УНН. Двукратной чемпионкой Европы по борьбе стала украинка Алина Акобия, сообщает УНН со ссылкой на Ассоциацию спортивной борьбы Украины.

Алина Акобия (57 кг) выиграла первые две схватки на туше. И уверенно победила в полуфинале, получив себе билет в европейский финал.

В финале Алина вновь продемонстрировала борьбу высочайшего класса и выиграла на туше со счетом 8:0.

Отметим, что впервые спортсменка завоевала чемпионский пояс среди молодежи в 2017-м, а в прошлом году взяла "бронзу" континентального первенства. В коллекции медалей Алина имеет "серебро" чемпионата Европы U23 и "бронзу" чемпионата мира U23.

Отметим, серебряным призером в заключительный день первенства Европы по женской борьбе стала Анастасия Лавренчук (65 кг), бронзовыми - Екатерина Зеленых (62 кг) и Романа Волчанка (76 кг). Днем ранее на пьедестал поднялись Мария Винник, которая стала бронзовым призером в весовой категории до 50 кг, Вероника Рыбовалова (59 кг) и Кристина Малявка (68 кг), в активе которых также бронзовые награды.

Напомним, женская сборная Украины выиграла общекомандный ЧЕ по борьбе.

Украинские Национальные Новости

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