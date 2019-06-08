Україна здобула перше "золото" ЧЄ з боротьби
Київ • УНН
КИЇВ. 8 червня. УНН. Двократною чемпіонкою Європи з боротьби стала українка Аліна Акобія, повідомляє УНН з посиланням на Асоціацію спортивної боротьби України.
Аліна Акобія (57 кг) виграла перші дві сутички на туше. І впевнено перемогла в півфіналі, здобувши собі квиток до європейського фіналу.
У фіналі Аліна знову продемонструвала боротьбу найвищого класу і виграла на туше з рахунком 8:0.
Відзначимо, що вперше спортсменка завоювала чемпіонський пояс серед молоді в 2017-му, а в минулому році взяла "бронзу" континентальної першості. В колекції медалей Аліна має "срібло" чемпіонату Європи U23 та "бронзу" чемпіонату світу U23.
Зауважимо, срібним призером у заключний день першості Європи з жіночої боротьби стала Анастасія Лавренчук (65 кг), бронзовими - Катерина Зелених (62 кг) та Романа Вовчак (76 кг). Днем раніше на п'єдестал піднялися Марія Винник, яка стала бронзовим призером у ваговій категорії до 50 кг, Вероніка Рибовалова (59 кг) та Крістіна Малявка (68 кг), в активі яких також бронзові нагороди.
Нагадаємо, жіноча збірна України виграла загальнокомандний ЧЄ з боротьби.