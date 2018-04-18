Украина одержала вторую победу на домашнем ЧМ по хоккею среди юниоров

Счет в матче открыл Феликс Морозов, но уже через три минуты грубая ошибка “сине-желтых” в обороне привела к пропущенной шайбе. Ещё одним весомым моментом стартового периода стала травма Глеба Кривошапкина, который мужественно бросился под бросок соперника и отбил шайбу головой. Форвард “Кременчуга” сразу госпитализировали с подозрением на сотрясение мозга, что, очевидно ставит точку в его выступлениях на чемпионате мира.

Второй период прошел под контролем “желто-синих”. Сыграла связка Даниленко — Морозов, а затем шайба после броска Даниленко рикошетом от Никиты Круглякова третий раз оказалась в воротах венгров.

Третий период шел по сценарию украинский. Дмитрию Даниленко удалось увеличить преимущество нашей команды до трех шайб. Но карты команде Игнатьева чуть не спутала травма Артура Оганджанян. Голкипер неудачно приземлился на голеностоп и покинул пределы ледовой площадки на носилках. Участие Артура в чемпионате пока также под вопросом.

Владислав Гурко, заменивший Оганджанян, неплохо вошел в игру, однако две шайбы в его ворота венгры все же забросили. Но это не помешало нашей сборной одержать победу — 4:3.

Примечательно, что в поединке с Украинской команда Венгрии не пропустила ни одной шайбы и имела стопроцентный показатель заработанных очков.

Заметим, что в турнирной таблице сейчас чотиривладдя — Венгрия, Украина, Япония и Австрия имеют по 6 очков. В Италии три, Румыния идет баз набранных баллов.

Добавим также, сегодня украинская команда проведет важнейший поединок против Италии.