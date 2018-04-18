Україна здобула другу перемогу на домашньому ЧС з хокею серед юніорів
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Юніорська збірна команда України провела свій третій поєдинок на юніорському чемпіонаті світу у Києві. Суперником команди Олега Ігнатьєва була збірна Угорщини, повідомляє УНН з посиланням на Федерацію хокею України.
Рахунок у матчі відкрив Фелікс Морозов, але вже за три хвилини груба помилка “синьо-жовтих” в обороні призвела до пропущеної шайби. Ще одним вагомим моментом стартового періоду стала травма Гліба Кривошапкіна, який мужньо кинувся під кидок суперника і відбив шайбу головою. Форварда “Кременчука” відразу госпіталізували з підозрою на струс мозку, що, вочевидь ставить крапку у його виступах на чемпіонаті світу.
Другий період пройшов під контролем “жовто-блакитних”. Зіграла зв’язка Даниленко — Морозов, а потім шайба після кидка Даниленка рикошетом від Микити Круглякова втретє опинилася у воротах угорців.
Третій період йшов за сценарієм українців. Дмитрові Даниленку вдалося збільшити перевагу нашої команди до трьох шайб. Але карти команді Ігнатьєва ледь не сплутала травма Артура Оганджаняна. Голкіпер невдало приземлився на гомілкостоп і залишив межі льодового майданчика на ношах. Участь Артура у чемпіонаті наразі також під питанням.
Владислав Гурко, що замінив Оганджаняна, непогано увійшов у гру, проте дві шайби у його ворота угорці все ж закинули. Але це не завадило нашій збірній здобути перемогу — 4:3.
Примітно, що до поєдинку з українцями команда Угорщини не пропустила жодної шайби та мала стовідсотковий показник здобутих очок.
Зауважимо, що у турнірній таблиці зараз чотиривладдя — Угорщина, Україна, Японія і Австрія мають по 6 очок. В Італії три, Румунія йде баз набраних балів.
Додамо також, сьогодні українська команда проведе надважливий поєдинок проти Італії.