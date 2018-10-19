Украина способна обеспечить себя собственным газом до 2025 года - Центр Разумкова

"Украинский центр экономических и политических исследований имени Александра Разумкова считает, что Украина способна к 2025 году удовлетворить спрос благодаря газe собственной добычи при условии создания благоприятных инвестиционных условий и роста эффективности использования газа", - заявил эксперт.

Напомним, ранее в украинском правительстве заявляли, что Украина планирует обеспечить себя газом собственной добычи к 2020 году.