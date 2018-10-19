Україна здатна забезпечити себе власним газом до 2025 року - Центр Разумкова

КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Україна здатна задовольнити свої потреби у природному газі до 2025 року при сприятливих інвестиційних умовах та ефективному використанні блакитного палива. Таку думку висловив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко під час презентації дослідження "Роль і місце української енергетики у світових енергетичних процесах" в Інституті європейської політики у Брюсселі, передає УНН з посиланням на повідомлення Центру Разумкова.