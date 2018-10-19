Україна здатна забезпечити себе власним газом до 2025 року - Центр Разумкова
Київ • УНН
КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Україна здатна задовольнити свої потреби у природному газі до 2025 року при сприятливих інвестиційних умовах та ефективному використанні блакитного палива. Таку думку висловив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко під час презентації дослідження "Роль і місце української енергетики у світових енергетичних процесах" в Інституті європейської політики у Брюсселі, передає УНН з посиланням на повідомлення Центру Разумкова.
"Український центр економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова вважає, що Україна спроможна до 2025 року задовольнити попит завдяки газу власного видобутку за умови створення сприятливих інвестиційних умов та зростання ефективності використання газу", - заявив експерт.
Нагадаємо, раніше в українському уряді заявляли, що Україна планує забезпечити себе газом власного видобутку до 2020 року.