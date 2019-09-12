Украина увеличила транзит российского газа на 2%

"Объемы транспортировки газа по территории Украины из Российской Федерации в европейские страны и Молдову с начала года составляют 59,5 млрд куб. м. По сравнению с аналогичным показателем 2018 года транзитные объемы увеличились на 1,3 млрд куб. м, или на 2%", - сообщили в компании.

Напомним, 19 сентября Украина, Россия и ЕС собираются провести трехсторонние переговоры по транзиту газа через украинскую территорию с 2020 года, после окончания действия действующего газового контракта с РФ.