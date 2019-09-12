Украина увеличила транзит российского газа на 2%
Киев • УНН
КИЕВ. 12 сентября. УНН. Украина в январе-августе этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличила транзит российского газа в страны Европы на 2% - до 59,5 млрд куб. м. Об этом УНН сообщили в пресс-службе АО "Укртрансгаз".
"Объемы транспортировки газа по территории Украины из Российской Федерации в европейские страны и Молдову с начала года составляют 59,5 млрд куб. м. По сравнению с аналогичным показателем 2018 года транзитные объемы увеличились на 1,3 млрд куб. м, или на 2%", - сообщили в компании.
Напомним, 19 сентября Украина, Россия и ЕС собираются провести трехсторонние переговоры по транзиту газа через украинскую территорию с 2020 года, после окончания действия действующего газового контракта с РФ.