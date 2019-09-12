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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 107950 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 120108 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 111703 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 117856 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 123812 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 150132 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 149923 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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Украина увеличила транзит российского газа на 2%

Украина увеличила транзит российского газа на 2%

Киев  •  УНН

 • 10435 просмотра

КИЕВ. 12 сентября. УНН. Украина в январе-августе этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличила транзит российского газа в страны Европы на 2% - до 59,5 млрд куб. м. Об этом УНН сообщили в пресс-службе АО "Укртрансгаз".

"Объемы транспортировки газа по территории Украины из Российской Федерации в европейские страны и Молдову с начала года составляют 59,5 млрд куб. м. По сравнению с аналогичным показателем 2018 года транзитные объемы увеличились на 1,3 млрд куб. м, или на 2%", - сообщили в компании.

Напомним, 19 сентября Украина, Россия и ЕС собираются провести трехсторонние переговоры по транзиту газа через украинскую территорию с 2020 года, после окончания действия действующего газового контракта с РФ.

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