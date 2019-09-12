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Україна збільшила транзит російського газу на 2%

Україна збільшила транзит російського газу на 2%

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 вересня. УНН. Україна у січні-серпні цього року проти аналогічного періоду минулого року збільшила транзит російського газу до країн Європи на 2% - до 59,5 млрд куб. м. Про це УНН повідомили у пресслужбі АТ "Укртрансгаз".

"Обсяги транспортування газу територією України з Російської Федерації до європейських країн і Молдови з початку року становлять 59,5 млрд куб. м. Порівняно з аналогічним показником 2018 року транзитні обсяги збільшилися на 1,3 млрд куб. м, або на 2%", - повідомили у компанії.

Нагадаємо, 19 вересня Україна, Росія та ЄС збираються провести тристоронні переговори щодо транзиту газу через українську територію з 2020 року, після закінчення дії чинного газового контракту з РФ.

Українські Національні Новини

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