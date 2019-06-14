Украина увеличила товарооборот с ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июня. УНН. За год Украина увеличила товарооборот с ЕС на 8%. Об этом свидетельствуют данные Государственной фискальной службы, передает УНН.
Так, в январе-мае 2019 года объем внешней торговли товарами Украины со странами ЕС составлял 18 млрд 760 млн долл., что на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Согласно данным ГФС, экспорт товаров из Украины в страны ЕС вырос на 7% - до 8 млрд 762 млн долл., ммпорт - на 9%, до 9 млрд 998 млн долл.
Отрицательное сальдо за год увеличилось и составляет 1 млрд 236 млн долл., против 1 млрд 22 млн долл. в 2018 году.
Как сообщал УНН, Украина последовательно наращивает экспорт продуктов в ЕС, особенно агропромышленного комплекса. Так, за прошлый год Украина поставила европейцам аграрных и пищевых продуктов на 6,3 млрд долл. А доля стран ЕС в общей структуре экспорта сельскохозяйственной продукции составила 33,5%.
Европа дала "зеленый свет" украинским экспортерам еще три года назад. Тогда вступило в действие Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС в части свободной зоны торговли. Фактически, произошла переориентация Украины с рынка России на европейский рынок.
А недавно Украина и ЕС провели переговоры о внесении изменений в Соглашение об ассоциации в части увеличения тарифной квоты на импорт украинского мяса птицы (курицы) на европейский рынок.
Сегодня поставлять курятину в ЕС разрешено только двум украинским производителям: холдингу "Мироновский хлебопродукт" (ТМ Наша Ряба) и холдингу "Пан Курчак".