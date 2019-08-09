Украина увеличила объемы закачанного газа в ПХГ на 24%
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. Украина в январе-июле 2019 года накопила в ПХГ 15,9 млрд куб. м газа, что на 24% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные АО "Укртрансгаз".
"По состоянию на 1 августа 2019 года, в ПХГ Украины было накоплено 15,9 млрд куб. м голубого топлива. Это больше на 24%, чем год назад", - указали в компании.
По данным компании, в январе-июле 2019 года в ПХГ было закачано 7,2 млрд куб. м газа, что больше на 33%, чем в течение того же периода 2018 года, а отбор из подземных хранилищ составил 5,1 млрд куб. м газа, что меньше на 29%.
В то же время поступления природного газа всобственной добычи ГТС с начала года и по состоянию на 1 августа 2019-го по сравнению с пометкой годом ранее, как указано, выросло на 2% - до 12,2 млрд куб. м.
Также отмечается, что украинским потребителям всех категорий с начала года транспортировано магистральными газопроводами 15,6 млрд куб. м газа, что на 10% меньше аналогичного показателя 2018 года. Общее использование газа для производственно-технологических расходов (ПТР) - увеличилось на 3% и насчитывает 2,2 млрд куб. м природного газа.
Напомним, Украина нарастила транзит российского газа в Европу на 4%.