Україна збільшила обсяги закачаного газу у ПСГ на 24%

"Станом на 1 серпня 2019 року, в ПСГ України було накопичено 15,9 млрд куб. м блакитного палива. Це більше на 24%, ніж рік тому", - вказали у компанії.

За даними компанії, у січні-липні 2019 року до ПСГ було закачано 7,2 млрд куб. м газу, що більше на 33%, ніж протягом такого самого періоду 2018 року, а відбір з підземних сховищ склав 5,1 млрд куб. м газу, що менше на 29%.

Водночас надходження природного газу власного видобутку в ГТС з початку року і станом на 1 серпня 2019 року у порівнянні з позначкою роком раніше, як вказано, зросло на 2% – до 12,2 млрд куб. м.

Також зазначається, що українським споживачам всіх категорій з початку року протранспортовано магістральними газопроводами 15,6 млрд куб. м газу, що на 10% менше аналогічного показника 2018 року. Загальне використання газу для виробничо-технологічних витрат (ВТВ) – збільшилося на 3% і нараховує 2,2 млрд куб. м природного газу.

Нагадаємо, Україна наростила транзит російського газу до Європи на 4%.