Україна наростила транзит російського газу до Європи на 4%

КИЇВ. 9 серпня. УНН. У січні-липні 2019 року транзит газу територією України з Росії до країн ЄС і Молдови сягнув 53,2 млрд куб. м, що на 4% більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані АТ "Укртрансгаз".