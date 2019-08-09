Україна наростила транзит російського газу до Європи на 4%
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. У січні-липні 2019 року транзит газу територією України з Росії до країн ЄС і Молдови сягнув 53,2 млрд куб. м, що на 4% більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані АТ "Укртрансгаз".
"Обсяги транспортування газу територією України з Російської Федерації до європейських країн і Молдови з початку року становлять 53,2 млрд куб. м. Порівняно з аналогічним показником 2018 року, транзитні обсяги збільшилися на 2,2 млрд куб. м, або на 4%", - вказали у компанії.
Станом на 1 серпня Україна вже протягом 1343 днів не імпортує газ для своїх потреб з Росії. За цей період обсяги газу надходили виключно з країн ЄС.
"Всього за сім місяців 2019 року в Україну імпортовано 7,6 млрд куб. м блакитного палива, що більше на 36% від аналогічного минулорічного обсягу", - додали у компанії.
Нагадаємо, Україна накопичила у ПСГ 16,4 млрд куб. м газу.