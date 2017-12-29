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Украина увеличила на 22% экспорт продуктов питания

Киев • УНН

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КИЕВ. 29 декабря. УНН. Экспорт продуктов питания украинских производителей за 10 месяцев 2017 вырос на 22% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, передает УНН со ссылкой на Центр поддержки экспорта при УСПП.

Украина увеличила на 22% экспорт продуктов питания

“Экспорт готовых пищевых продуктов украинских производителей за январь — октябрь текущего года вырос на 22% по сравнению с соответствующим периодом 2016 и составил почти 2,3 млрд долларов”, — говорится в сообщении.

Основными экспортными позициями стали:

  • остатки и отходы пищевой промышленности (848 млн долл.);
  • сахар и кондитерские изделия из сахара (345 млн долл.);
  • табак и его промышленные заменители (284 млн долл.);
  • готовые продукты из зерна (249 млн долл.);
  • алкогольные и безалкогольные напитки и уксус (169 млн долл.).

Наибольшие темпы прироста за 10 месяцев текущего года продемонстрировали:

  • сахар и кондитерские изделия (64%);
  • готовые продукты из зерна (49%);
  • алкогольные и безалкогольные напитки и уксус (31%).

Отмечается, что умеренным, но положительным трендом стал прирост экспорта продуктов из мяса и рыбы — на 10%, при том, что в денежном выражении общий экспорт по этой позиции пока находится на достаточно небольшой отметке в 12 млн долларов.

Эксперты Центра отметили, что положительная динамика роста экспорта отечественных товаров говорит о том, что экспорт готовой продукции по итогам 2017 составит 2,4 − 2,6 млрд долларов.

Ключевыми товарами отечественного экспорта готовой продукции стали:

  • жмых (33% всего экспорта);
  • сахар и изделия из него (10%);
  • сигареты (10%);
  • алкогольные и безалкогольные напитки (8%);
  • продукты переработки овощей (6%);
  • шоколад (5%).

Экспорт украинской продукции в течение 10 месяцев осуществлялся в 174 страны мира.

По данным Центра наибольшим спросом иностранных торговых сетей стабильно пользуются томатные пасты и кетчупы, натуральные соки, бутилированное масло, сахар, мед и кондитерские изделия.

Напомним, украинские производители нарастили объемы экспорта пива и вина.

Украинские Национальные Новости

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