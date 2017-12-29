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Україна збільшила на 22% експорт продуктів харчування

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 грудня. УНН. Експорт продуктів харчування українських виробників за 10 місяців 2017 року зріс на 22% порівняно із відповідним періодом минулого року, передає УНН з посиланням на Центр підтримки експорту при УСПП.

Україна збільшила на 22% експорт продуктів харчування

“Експорт готових харчових продуктів українських виробників за січень — жовтень поточного року зріс на 22%, порівняно із відповідним періодом 2016 року і склав майже 2,3 млрд доларів”, — йдеться у повідомленні.

Основними експортними позиціями стали:

  • залишки і відходи харчової промисловості (848 млн дол.);
  • цукор та кондитерські вироби з цукру (345 млн дол.);
  • тютюн та його промислові замінники (284 млн дол.);
  • готові продукти із зерна (249 млн дол.);
  • алкогольні і безалкогольні напої та оцет (169 млн дол.).

Найбільші темпи приросту за 10 місяців поточного року продемонстрували:

  • цукор та кондвироби (64%);
  • готові продукти із зерна (49%);
  • алкогольні і безалкогольні напої та оцет (31%).

Зазначається, що помірним, але позитивним трендом став приріст експорту продуктів з м’яса та риби — на 10%, при тому, що у грошовому вимірі загальний експорт по цій позиції поки що знаходиться на досить невеликій позначці у 12 млн доларів.

Експерти Центру наголосили, що позитивна динаміка зростання експорту вітчизняних товарів говорить про те, що експорт готової продукції за підсумками 2017 року сягне 2,4−2,6 млрд доларів.

Ключовими товарами вітчизняного експорту готової продукції стали:

  • макуха (33% всього експорту);
  • цукор та вироби з нього (10%);
  • цигарки (10%);
  • алкогольні та безалкогольні напої (8%);
  • продукти переробки овочів (6%);
  • шоколад (5%).

Експорт української продукції протягом 10 місяців здійснювався в 174 країни світу.

За даними Центру, найбільшим попитом іноземних торговельних мереж стабільно користуються томатні пасти та кетчупи, натуральні соки, бутильована олія, цукор, мед та кондитерські вироби тощо.

Нагадаємо, українські виробники наростили обсяги експорту пива та вина.

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