Украина увеличила боевой состав зенитных ракетных войск

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 90960 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 103042 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 105863 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 107317 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 132107 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 113502 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 139054 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144829 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130248 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130308 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украина увеличила боевой состав зенитных ракетных войск

Украина увеличила боевой состав зенитных ракетных войск

Киев  •  УНН

 • 14278 просмотра

КИЕВ. 6 мая. УНН. Украина увеличила авиационный парк и боевой состав зенитных ракетных войск. Об этом сообщил Президент Украины Петр Порошенко, передает УНН.

"Год назад было осуществлено переформатирование АТО на ООС. Мы нарастили систему органов военного управления и сформировали Командование десантно-штурмовой войск, Командования Сил специальных операций, Объединенный оперативный штаб. Нарощено систему противовоздушной обороны. Увеличен авиационный парк и боевой состав зенитных ракетных войск. Наша авиация укрепляется и приобретает большое мастерство. На новых местах дислокации восстанавливаются ВМС. Сформированны Морское командование и Командование морской пехоты", - сообщил Президент.

Как сообщал УНН, с начала войны на Донбассе погибли почти 3 тыс. военных и силовиков .

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