Украина увеличила боевой состав зенитных ракетных войск

"Год назад было осуществлено переформатирование АТО на ООС. Мы нарастили систему органов военного управления и сформировали Командование десантно-штурмовой войск, Командования Сил специальных операций, Объединенный оперативный штаб. Нарощено систему противовоздушной обороны. Увеличен авиационный парк и боевой состав зенитных ракетных войск. Наша авиация укрепляется и приобретает большое мастерство. На новых местах дислокации восстанавливаются ВМС. Сформированны Морское командование и Командование морской пехоты", - сообщил Президент.



Как сообщал УНН, с начала войны на Донбассе погибли почти 3 тыс. военных и силовиков .