Україна збільшила бойовий склад зенітних ракетних військ
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Україна збільшила авіаційний парк та бойовий склад зенітних ракетних військ. Про це повідомив Президент України Петро Порошенко, передає УНН.
"Рік тому було здійснено переформатування АТО на ООС. Ми наростили систему органів військового управління та сформували Командування Десантно-штурмових військ, Командування Сил спеціальних операцій, Об’єднаний оперативний штаб.Нарощено систему протиповітряної оборони. Збільшено авіаційний парк та бойовий склад зенітних ракетних військ. Наша авіація міцнішає та набуває більшої майстерності. На нових місцях дислокації відновлюються ВМС. Сформовані Морське командування та Командування морської піхоти", - повідомив Президент.
Як повідомляв УНН, з початку війни на Донбасі загинуло майже 3 тис. військових та силовиків.