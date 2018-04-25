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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украина потерпела второе поражение на чемпионате мира по хоккею

Киев • УНН

 • 10733 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Третий игровой день на чемпионате мира по хоккею в Дивизионе ІВ в литовском Каунасе открывали Украина и Хорватия, информирует УНН со ссылкой на пресс-службу ХК "Донбасс".

Украина потерпела второе поражение на чемпионате мира по хоккею

Перед этой встречей украинцы опережали хорватов в турнирной таблице благодаря победе в первой встрече. Однако начало противостояния вышло для подопечных Александра Савицкого неудачным — Иван Янкович реализовал момент уже на пятой минуте матча, а до 14-й минуты счет уже был 0:3 — Томислав Заноски и Доминик Канает сделали преимущество хорватов значимым.

Тренерский штаб принял решение сменить голкипера, и впервые на этом чемпионате в ворота стал Богдан Дьяченко.

После этого ни одной из команд не удавалось распечатать голкиперов, пока в концовке встречи “сине-желтые” не ответили двумя шайбами. Сначала Кириллу Катричу удался бросок от синей линии, а затем Дмитрий Нименко оказался самым расторопным на пятаке у ворот Мате Томленковича.

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Однако, камбэк сборной Украины не удался — за две секунды до финальной сирены шайба в четвертый раз побывала в воротах украинской команды, когда наша команда перешла на игру в шесть полевых игроков (2:4).

Таким образом, украинцы остались с 3-мя очками в турнирной таблице и сейчас разделяют с хорватами 4 и 5 места.

Добавим, что 27 апреля “желто-синих” ожидает противостояние с лидером чемпионата — Литвой.

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