Україна зазнала другої поразки на чемпіонаті світу з хокею
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Третій ігровий день на чемпіонаті світу з хокею у Дивізіоні ІВ в литовському Каунасі відкривали Україна і Хорватія, інформує УНН з посиланням на прес-службу ХК "Донбас".
Перед цією зустріччю українці випереджали хорватів в турнірній таблиці завдяки перемозі в першій зустрічі. Однак початок протистояння вийшов для підопічних Олександра Савицького невдалим - Іван Янкович реалізував момент вже на п'ятій хвилині матчу, а до 14-ї хвилини рахунок вже був 0:3 - Томіслав Заноскі і Домінік Канает зробили перевагу хорватів значною.
Тренерський штаб прийняв рішення змінити голкіпера, і вперше на цьому чемпіонаті в ворота став Богдан Дьяченко.
Після цього жодної з команд не вдавалося розпечатати голкіперів, поки в кінцівці зустрічі "синьо-жовті" не відповіли двома шайбами. Спочатку Кирилу Катричу вдався кидок від синьої лінії, а потім Дмитро Німенко виявився найспритнішим на п'ятаку біля воріт Мате Томленковіча.
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Проте, камбек збірної України не вдався - за дві секунди до фінальної сирени шайба в четвертий раз побувала у воротах української команди, коли наша команда перейшла на гру в шість польових гравців (2:4).
Таким чином, українці залишились з 3-ма очками в турнірній таблиці і на даний момент поділяють з хорватами 4 і 5 місця.
Додамо, що 27-го квітня на "жовто-блакитних" очікує протистояння з лідером чемпіонату – Литвою.