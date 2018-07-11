Украина заняла третье общекомандное место на ЧЕ по Муэй-тай

Украину на соревнованиях представляли 23 спортсмена, которые получили 18 наград (5 “золотых”, 3 “серебряных” и 10 “бронзовых” медалей). Сборная ехала не самым сильным составом, однако достойно представила Украину на соревнованиях.

Нынешними чемпионами континента стали Суханов Анатолий (весовая категория 86 кг), Бугаев Александр (84 кг, юниор), Артеменко Владимир (54 кг, юниор), Куник Владислав (57 кг, юниор) и Скурихин Егор (81 кг, юниор).

Девушки в финалах не снискали победы, поэтому разместились в списках серебряных призеров: Иванец Виктория (57 кг), Евтушенко Виктория (63,5 кг) и Быстров Кирилл (63,5 кг, юниор).

На третью ступеньку пьедестала поднимались: Дякивнич Сергей (48 кг), Вепринцев Андрей (51 кг), Мезенцев Андрей (54 кг), Микитась Владислав (57 кг), Радов Сергей (60 кг), Яценко Артем (67 кг), Пержановский Станислав (75 кг), Дяченко Юлия (48 кг), Печенюк Александра (60 кг) и Занин Дмитрий (60 кг, юниор).

Напомним, что на прошлогодней европейском первенстве Украина также не осталась без наград.