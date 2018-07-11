Україна зайняла третє загальнокомандне місце на ЧЄ з муей-тай

Україну на змаганнях представляли 23 спортсмени, які здобули 18 нагород (5 “золотих”, 3 “срібних” та 10 “бронзових” медалей). Збірна їхала не найсильнішим складом, проте гідно представила Україну на змаганнях.

Цьогорічними чемпіонами континенту стали Суханов Анатолій (вагова категорія 86 кг), Бугайов Олександр (84 кг, юніор), Артеменко Володимир (54 кг, юніор), Кунік Владислав (57 кг, юніор) та Скуріхін Єгор (81 кг, юніор).

Дівчата у фіналах не здобули перемоги, тож розмістилися у списках срібних призерів: Іванець Вікторія (57 кг), Євтушенко Вікторія (63,5 кг) та Бистров Кирило (63,5 кг, юніор).

На третю сходинку п’єдесталу піднімались: Дяківнич Сергій (48 кг), Вепринцев Андрій (51 кг), Мезенцев Андрій (54 кг), Микитась Владислав (57 кг), Радов Сергій (60 кг), Яценко Артем (67 кг), Пержановський Станіслав (75 кг), Дяченко Юлія (48 кг), Печенюк Олександра (60 кг) та Занін Дмитро (60 кг, юніор).

Нагадаємо, що на минулорічній європейській першості Україна також не залишилась без нагород.