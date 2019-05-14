Украина заняла 35 место в рейтинге защиты прав ЛГБТ
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. В рейтинге "Радужная Европа" по ситуации защиты прав ЛГБТ Украина заняла 35 место из 49. Соответствующий рейтинг составила правозащитная группа ILGA-Europe, передает УНН.
В этом рейтинге страны могут набрать от 0% (грубые нарушения прав человека, дискриминация) до 100% (уважение к правам человека, равные права для меньшинств в обществе).
Так, Украина получила 21,52%, пропустив вперед Италию, у которой на 0,01% больше.
На первом месте в рейтинге находится Мальта с результатом 90,35%, за ней следует Бельгия (73,08%). В первой пятерке также Люксембург (70,40%), Финляндия (69,27%) и Дания (67,86%).
В конце списка находятся Россия (10,20%), Армения (6,4%), Турция (5,16%) и Азербайджан (3,33%).
Отмечается, что рейтинг базируется на влиянии законов и политики каждой страны на жизнь ЛГБТ. Рейтинг фиксирует правовые стандарты страны по сравнению с европейскими странами-соседями. Для составления списка в каждой стране изучается ряд показателей, в частности равенство прав и отсутствие дискриминации, юридическое признание изменения пола, борьба с преступлениями на основе ненависти, свобода выражения мнений.
Напомним, в ООН призывают украинскую власть способствовать толерантности к ЛГБТ.