Україна зайняла 35 місце в рейтингу захисту прав ЛГБТ

У цьому рейтингу країни можуть набрати від 0% (грубі порушення прав людини, дискримінація) до 100% (повага до прав людини, рівні права для меншин в суспільстві).

Так, Україна отримала 21,52%, пропустивши вперед Італію, у якої на 0,01% більше.

На першому місці у рейтингу знаходиться Мальта з результатом 90,35%, за нею слідує Бельгія (73,08%). У першій п'ятірці також є Люксембург (70,40%), Фінляндія (69,27%) і Данія (67,86%).

У кінці списку знаходяться Росія (10,20%), Вірменія (6,4%), Туреччина (5,16%) і Азербайджан (3,33%).

Зазначається, що рейтинг базується на впливі законів та політики кожної країни на життя ЛГБТ. Рейтинг фіксує правові стандарти країни у порівняні з європейськими країнами-сусідами. Для складання списку в кожній країні вивчається ряд показників, зокрема рівність прав і відсутність дискримінації, юридичне визнання зміни статі, боротьба зі злочинами на основі ненависті, свобода вираження думок.

Нагадаємо, в ООН закликають українську владу сприяти толерантності до ЛГБТ.