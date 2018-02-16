Украина заявила об усилении сотрудничества с США в кибербезопасности после разоблачительных заявлений по РФ

КИЕВ. 16 февраля. УНН. Украина усиливает сотрудничество с США в сфере кибербезопасности на фоне заявления Белого дома по поводу причастности России к кибератакам NotPetya против Украины, а также прогнозов американской разведки об ожидаемом усилении российских киберопераций против нашего государства. Об этом УНН сообщает со ссылкой на заявление посольства Украины в Вашингтоне.