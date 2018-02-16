Украина заявила об усилении сотрудничества с США в кибербезопасности после разоблачительных заявлений по РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. Украина усиливает сотрудничество с США в сфере кибербезопасности на фоне заявления Белого дома по поводу причастности России к кибератакам NotPetya против Украины, а также прогнозов американской разведки об ожидаемом усилении российских киберопераций против нашего государства. Об этом УНН сообщает со ссылкой на заявление посольства Украины в Вашингтоне.
"Заявление Белого дома, которое четко указывает, что именно военные РФ осуществили направленную кибератаку NotPetya против Украины в июне прошлого года, а также прогнозы американской разведки об ожидаемом усилении российских киберопераций против нашего государства, которые были обнародованы во время слушаний комитета сената США по вопросам разведки 13 февраля, требуют скоординированного взаимодействия между Украиной и США в сфере кибербезопасности", - говорится в сообщении.
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"Реагируя на эти вызовы, мы усиливаем практическое сотрудничество с Соединенными Штатами в сфере кибербезопасности: в сентябре прошлого года с государственным департаментом начат кибердиалог; ведется активная работа с конгрессом США; развивается взаимодействие с американскими академическими и бизнес-экспертами киберсферы - с Университетом Дж.Вашингтона начато партнерство по кибербезопасности", - добавили в посольстве.
Как отмечается, поддержанный на прошлой неделе палатой представителей законопроект об укреплении сотрудничества Украины и США в области кибербезопасности "позволит системно выстроить отношения в этой критически важной для обеих стран сфере и вместе противостоять российской агрессии в киберпространстве".
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"Посольство Украины в США будет продолжать уделять приоритетное внимание развитию сотрудничества с Соединенными Штатами в сфере кибербезопасности. Уверены, что в глобальном мире, где динамично растут кибернетические угрозы, тесное сотрудничество между нашими странами будет способствовать усилению безопасности и нашей способности противодействовать современным вызовам стран-агрессоров", - указали в посольстве.
Напомним, Белый дом обвинил Россию в организации кибератаки с использованием вируса Petya. Ранее разведка США предупредила о российской угрозе для Украины в киберпространстве.