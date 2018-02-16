Україна заявила про посилення співпраці з США у кібербезпеці після викривальних заяв щодо РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. Україна посилює співпрацю з США у сфері кібербезпеки на фоні заяви Білого дому з приводу причетності Росії до кібератаки NotPetya проти України, а також прогнозів американської розвідки про очікуване посилення російських кібероперацій проти нашої держави. Про це УНН повідомляє з посиланням на заяву посольства України у Вашингтоні.
"Заява Білого дому, яка чітко вказує, що саме військові РФ здійснили спрямовану кібератаку NotPetya проти України у червні минулого року, а також прогнози американської розвідки про очікуване посилення російських кібероперацій проти нашої держави, що були оприлюднені під час слухань комітету сенату США з питань розвідки 13 лютого, вимагають скоординованої взаємодії між Україною та США у сфері кібербезпеки", - йдеться у повідомленні.
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"Реагуючи на ці виклики, ми посилюємо практичну співпрацю зі Сполученими Штатами у сфері кібербезпеки: у вересні минулого року з державним департаментом започатковано кібердіалог; ведеться активна робота з конгресом США; розвивається взаємодія з американськими академічними та бізнес-експертами кіберсфери - з Університетом Дж.Вашингтона започатковано партнерство з кібербезпеки", - додали у посольстві.
Як зазначається, підтриманий минулого тижня палатою представників законопроект про зміцнення співпраці України та США в галузі кібербезпеки "дозволить системно вибудовати відносини у цій критично важливій для обох країн сфері та разом протистояти російській агресії у кіберпросторі".
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"Посольство України в США продовжуватиме приділяти пріоритетну увагу розвитку співпраці зі Сполученими Штатами у сфері кібербезпеки. Впевнені, що у глобальному світі, де динамічно зростають кібернетичні загрози, тісна співпраця між нашими країнами сприятиме посиленню безпеки та нашій здатності протидіяти сучасним викликам країн-агресорів", - вказали у посольстві.
Нагадаємо, Білий дім звинуватив Росію в організації кібератаки з використанням вірусу Petya. Раніше розвідка США попередила про російську загрозу для України у кіберпросторі.