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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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7 марта, 06:35 • 109908 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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6 марта, 19:19 • 136682 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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6 марта, 17:12 • 144337 просмотра

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Украина завтра будет три часа представлять контраргументы в суде ООН

Украина завтра будет три часа представлять контраргументы в суде ООН

Киев  •  УНН

 • 6569 просмотра

КИЕВ. 3 июня. УНН. Украина завтра в течение трех часов будет представлять контраргументы Российской Федерации в Международном суде ООН. Об этом заявила журналистам заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль после рассмотрения дела в Международном Суде ООН по применению и толкованию Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, передает УНН.

"Мы считаем, что мы хорошо подготовились, у нас есть контраргументы, которые мы завтра будем представлять в течение 3 часов в этом суде. Главной картой является подготовлена комплексная работа. Меморандум является основой всей нашей позиции, но после того, как русские предоставили свои возражения, была подготовлена наша письменная позиция, будет сегодня уже в публичном доступе, и завтра вы услышите все наши контраргументы в полном объеме", - отметила Зеркаль.

Напомним, в июне 2018 Украина подала в суд ООН меморандум по делу против России.

Сегодня, 3 июня, Международный суд ООН начал заслушивать стороны по делу Украины против РФ.

Как сообщал УНН, РФ настаивает на отсутствии юрисдикции у суда ООН по данному Украины иском.

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