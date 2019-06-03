Україна завтра три години представлятиме контраргументи у суді ООН
Київ • УНН
КИЇВ. 3 червня. УНН. Україна завтра протягом трьох годин представлятиме контраргументи Російській Федерації у Міжнародному суді ООН. Про це заявила журналістам заступник Міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль після розгляду справи у Міжнародному Суді ООН щодо застосування та тлумачення Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації, передає УНН.
"Ми вважаємо, що ми добре підготувалися, у нас є контраргументи, які ми завтра будемо представляти протягом 3 годин у цьому суді. Головною картою є підготовлена комплексна робота. Меморандум є основою всієї нашої позиції, але після того, як росіяни надали свої заперечення, була підготовлена наша письмова позиція, яка буде сьогодні вже у публічному доступі, і завтра ви почуєте всі наші контраргументи в повному обсязі", - зазначила Зеркаль.
Нагадаємо, у червні 2018 року Україна подала у суд ООН меморандум у справі проти Росії.
Сьогодні, 3 червня, Міжнародний суд ООН почав заслуховувати сторони у справі України проти РФ.
Як повідомляв УНН, РФ наполягає на відсутності юрисдикції у суду ООН за поданим Україною позовом.