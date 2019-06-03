Україна завтра три години представлятиме контраргументи у суді ООН

КИЇВ. 3 червня. УНН. Україна завтра протягом трьох годин представлятиме контраргументи Російській Федерації у Міжнародному суді ООН. Про це заявила журналістам заступник Міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль після розгляду справи у Міжнародному Суді ООН щодо застосування та тлумачення Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації, передає УНН.