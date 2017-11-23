Украина благодаря альтернативным источникам энергии сэкономила 7,2 млрд куб. м газа

"Благодаря внедрению мероприятий по энергосбережению, переходу на использование возобновляемых источников в тепловой энергетике и ряде административных и стимулирующих западе, Украиной, начиная с 2014 года, удалось сэкономить 7,2 млрд кубометров газа по таким категориям потребителей как бюджетная сфера, населения и теплокоммунэнерго", - отметил он.

По словам Савчука этот показатель в дальнейшем должен увеличиваться. В Украине уже готова вся законодательная база для развития возобновляемых источников энергии, как для производства тепла так и электрической энергии.

"За последние три года количество таких проектов выросло в разы", - добавил глава Госэнергоэффективности.

Напомним, за три года в "зеленые" проекты в Украине привлечено почти 800 млн евро.