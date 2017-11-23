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Украина благодаря альтернативным источникам энергии сэкономила 7,2 млрд куб. м газа

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КИЕВ. 23 ноября. УНН. Начиная с 2014 года Украине удалось сэкономить 7200000000 кубометров газа благодаря энергосбережению и альтернативным источникам энергии. Об этом заявил председатель Госэнергоэффективности Сергей Савчук во время брифинга на IX Международном инвестиционном бизнес-форуме "Возобновляемая энергетика и энергоэффективная модернизация промышленности", сообщает УНН.

"Благодаря внедрению мероприятий по энергосбережению, переходу на использование возобновляемых источников в тепловой энергетике и ряде административных и стимулирующих западе, Украиной, начиная с 2014 года, удалось сэкономить 7,2 млрд кубометров газа по таким категориям потребителей как бюджетная сфера, населения и теплокоммунэнерго", - отметил он.

По словам Савчука этот показатель в дальнейшем должен увеличиваться. В Украине уже готова вся законодательная база для развития возобновляемых источников энергии, как для производства тепла так и электрической энергии.

"За последние три года количество таких проектов выросло в разы", - добавил глава Госэнергоэффективности.

Напомним, за три года в "зеленые" проекты в Украине привлечено почти 800 млн евро.

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