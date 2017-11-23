Україна завдяки альтернативним джерелам енергії заощадила 7,2 млрд куб. м газу
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Починаючи з 2014 року Україні вдалося зекономити 7,2 млрд кубометрів газу завдяки енергозбереженню та альтернативним джерелам енергії. Про це заявив голова Держенергоефективності Сергій Савчук під час брифінгу на IX Міжнародному інвестиційному бізнес-форумі “Відновлювальна енергетика та енергоефективна модернізація промисловості”, повідомляє УНН.
“Завдяки впровадженню заходів з енергозбереження, переходу на використання відновлювальних джерел у тепловій енергетиці та низці адміністративних та стимулюючих заході, Україні, починаючи із 2014 року, вдалося зекономити 7,2 млрд кубометрів газу за такими категоріям споживачів як бюджетна сфера, населення і теплокомуненерго”, — зауважив він.
За словами С. Савчука цей показник у подальшому має збільшуватись. Адже в Україні вже готове усе законодавче підґрунтя для розвитку відновлювальних джерел енергії, як для виробництва тепла так і електричної енергії.
“За останні три роки кількість таких проектів зросла в рази”, — додав голова Держенергоефективності.
Нагадаємо, за три роки у “зелені” проекти в Україну залучено майже 800 млн євро.