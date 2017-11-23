Україна завдяки альтернативним джерелам енергії заощадила 7,2 млрд куб. м газу

“Завдяки впровадженню заходів з енергозбереження, переходу на використання відновлювальних джерел у тепловій енергетиці та низці адміністративних та стимулюючих заході, Україні, починаючи із 2014 року, вдалося зекономити 7,2 млрд кубометрів газу за такими категоріям споживачів як бюджетна сфера, населення і теплокомуненерго”, — зауважив він.

За словами С. Савчука цей показник у подальшому має збільшуватись. Адже в Україні вже готове усе законодавче підґрунтя для розвитку відновлювальних джерел енергії, як для виробництва тепла так і електричної енергії.

“За останні три роки кількість таких проектів зросла в рази”, — додав голова Держенергоефективності.

Нагадаємо, за три роки у “зелені” проекти в Україну залучено майже 800 млн євро.