Украина заручилась поддержкой Канады в МВФ

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 88525 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 101050 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 103188 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 102392 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 110574 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 100014 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 104669 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106497 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131448 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130416 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Украина заручилась поддержкой Канады в МВФ

Украина заручилась поддержкой Канады в МВФ

Киев  •  УНН

 • 13746 просмотра

КИЕВ. 30 марта. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с министром иностранных дел Канады Франсуа-Филиппом Шампанем и заручился поддержкой государства в Международном валютном фонде. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины, передает УНН.

Так, Кулеба сообщил канадскому коллеге о состоянии принятия в Верховной Раде законов, необходимых для дальнейшего сотрудничества Украины с МВФ. Он попросил канадского коллегу о поддержке Украины в этой международной финансовой институции.

"Франсуа-Филипп Шампань положительно отметил законодательный прогресс Украины на пути к дальнейшему сотрудничеству с МВФ и заверил в поддержке Канады", сообщили в министерстве.

По словам дипломатов, собеседники обменялись опытом защиты граждан за рубежом во время пандемии COVID-19.
Министры также скоординировали дальнейшие шаги для расследования обстоятельств катастрофы самолета украинских авиалиний PS752 в Иране.

Глава МИД Украины обсудил с канадским коллегой взаимодействие в сфере безопасности, в частности, в контексте противодействия продолжающейся агрессии РФ. Он обратил внимание на попытки России ослабить санкции по "гуманитарным соображениям" борьбы с COVID-19 и отметил необходимость сохранять санкции против РФ.

Как сообщал УНН, ранее сегодня Президент Украины Владимир Зеленский призвал народных депутатов проголосовать за законы о земле и банковский закон, чтобы тем самым получить поддержку от МВФ для экономики.

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