Украина предложила привлечь переселенцев к работе в ТКГ, как представителей от ОРДЛО

"Украинская сторона также предложила привлечь к работе в подгруппах ТКГ как приглашенных лиц, представляющих отдельные районы Донецкой и Луганской областей, внутренне перемещенных лиц, которые были вынуждены покинуть эти районы после мая 2014 года", - говорится в сообщении ОП.

Сообщается, что в разговоре Ермак отметил, что участники Трехсторонней контактной группы будут привлекать этих людей к дискуссии, консультациям и согласованию вопросов, предусмотренных "минскими договоренностями".

В то же время руководитель АП "отметил на недопустимости никаких переговоров с представителями непризнанных квазигосударственных образований", добавили в пресс-службе.

Как сообщалось в УНН, украинская сторона предложила перезагрузить работу трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.