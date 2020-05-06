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Україна запропонувала залучити переселенців до роботи в ТКГ, як представників від ОРДЛО

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 травня. УНН. Українська сторона запропонувала залучити до роботи у підгрупах ТКГ як запрошених осіб, які представляють окремі райони Донецької та Луганської областей, внутрішньо переміщених осіб. Про це сказав керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак під час телефонної розмови з політичними радниками лідерів держав-учасниць "нормандського формату", передає УНН із посиланням на повідомлення пресслужби ОП.

Україна запропонувала залучити переселенців до роботи в ТКГ, як представників від ОРДЛО

"Українська сторона також запропонувала залучити до роботи у підгрупах ТКГ як запрошених осіб, які представляють окремі райони Донецької та Луганської областей, внутрішньо переміщених осіб, котрі були вимушені залишити ці райони після травня 2014 року", - йдеться у повідомленні ОП.

Повідомляється, що у розмові Єрмак зазначив, що учасники Тристоронньої контактної групи залучатимуть цих людей до дискусії, консультацій та узгодження питань, передбачених "мінськими домовленостями".

Водночас керівник ОП "наголосив на неприпустимості жодних переговорів з представниками невизнаних квазідержавних утворень", додали у пресслужбі.

Як повідомлялося в УНН, українська сторона запропонувала перезавантажити роботу тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі.

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