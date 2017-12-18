Украина предложила Португалии разработать совместный проект по изготовлению пожарных самолетов
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. Украина предложила Португалии разработать совместный проект по изготовлению пожарных самолетов на базе украинской базе самолетов "Антонова". Об этом сказал Президент Украины Петр Порошенко во время встречи с президентом Португалии Марселу Ребелу ди Соза, передает УНН со ссылкой на Twitter президента.
"Несмотря на то, что Португалия находится на далеком Западе Европейского континента, мы находимся на востоке, наши страны очень близки. Когда появляются проблемы, мы сразу же первыми готовы откликнуться. Так же произошло во время пожаров - мы предлагаем, чтобы на базе Антонова мы разработали совместный проект по изготовлению пожарных самолетов", - сказал Президент.
Президент выразил уверенность, что "это повысит безопасность в Португалии и будет очень удачным и эффективным проектом сотрудничества".
Напомним, ранее ГП "Антонов" заключило договоренности с партнерами из Объединенных Арабских Эмиратов для реализации финальной части программы Ан-132.
Как сообщал УНН, сегодня резидент Украины Петр Порошенко провел встречу с президентом Португалии Марселу Ребелу ди Соза.