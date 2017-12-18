Україна запропонувала Португалії розробити спільний проект по виготовленню пожежних літаків
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Україна запропонувала Португалії розробити спільний проект по виготовленню пожежних літаків на базі українській базі літаків “Антонова”. Про це сказав Президент України Петро Порошенко під час зустрічі з президентом Португалії Марселу Ребелу ді Соза, передає УНН з посиланням на Twitter президента.
“Не зважаючи на те, що Португалія знаходиться на далекому Заході Європейського континенту, ми знаходимось на сході, наші країни є дуже близькими. Коли з’являються проблеми, ми одразу ж першими готові відгукнутись. Так само сталося під час пожеж — ми пропонуємо, щоб на базі Антонова ми розробили спільний проект по виготовленню пожежних літаків”, — сказав президент.
Президент висловив впевненість, що "це підвищить безпеку в Португалії і буде дуже вдалим і ефективним проектом співпраці”.
Нагадаємо, раніше ДП “Антонов” уклало домовленості з партнерами з Об’єднаних Арабських Еміратів для реалізації фінальної частини програми Ан-132.
Як повідомляв УНН, сьогодні резидент України Петро Порошенко провів зустріч з президентом Португалії Марселу Ребелу ді Соза.