Україна запропонувала Португалії розробити спільний проект по виготовленню пожежних літаків

“Не зважаючи на те, що Португалія знаходиться на далекому Заході Європейського континенту, ми знаходимось на сході, наші країни є дуже близькими. Коли з’являються проблеми, ми одразу ж першими готові відгукнутись. Так само сталося під час пожеж — ми пропонуємо, щоб на базі Антонова ми розробили спільний проект по виготовленню пожежних літаків”, — сказав президент.

Президент висловив впевненість, що "це підвищить безпеку в Португалії і буде дуже вдалим і ефективним проектом співпраці”.

Нагадаємо, раніше ДП “Антонов” уклало домовленості з партнерами з Об’єднаних Арабських Еміратів для реалізації фінальної частини програми Ан-132.

Як повідомляв УНН, сьогодні резидент України Петро Порошенко провів зустріч з президентом Португалії Марселу Ребелу ді Соза.