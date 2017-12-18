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Україна запропонувала Португалії розробити спільний проект по виготовленню пожежних літаків

Україна запропонувала Португалії розробити спільний проект по виготовленню пожежних літаків

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 грудня. УНН. Україна запропонувала Португалії розробити спільний проект по виготовленню пожежних літаків на базі українській базі літаків “Антонова”. Про це сказав Президент України Петро Порошенко під час зустрічі з президентом Португалії Марселу Ребелу ді Соза, передає УНН з посиланням на Twitter президента.

“Не зважаючи на те, що Португалія знаходиться на далекому Заході Європейського континенту, ми знаходимось на сході, наші країни є дуже близькими. Коли з’являються проблеми, ми одразу ж першими готові відгукнутись. Так само сталося під час пожеж — ми пропонуємо, щоб на базі Антонова ми розробили спільний проект по виготовленню пожежних літаків”, — сказав президент.

Президент висловив впевненість, що "це підвищить безпеку в Португалії і буде дуже вдалим і ефективним проектом співпраці”.

Нагадаємо, раніше ДП “Антонов” уклало домовленості з партнерами з Об’єднаних Арабських Еміратів для реалізації фінальної частини програми Ан-132.

Як повідомляв УНН, сьогодні резидент України Петро Порошенко провів зустріч з президентом Португалії Марселу Ребелу ді Соза.

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