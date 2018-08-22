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Украина заполнила свои ПХГ газом на 45%

Киев • УНН

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КИЕВ. 22 августа. УНН. Объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 20 августа увеличился до 13,980 млрд куб. м, передает УНН со ссылкой на данные ПАО "Укртрансгаз".

Украина заполнила свои ПХГ газом на 45%

По последним данным, за сутки в ПХГ Украины было закачано 69,75 млн куб. м газа.

В течение суток из ПХГ Украины газ не отбирался.

При этом в данных за 20 августа указано, что в Украину за сутки поступило из Словакии 23,09 млн куб. м, из Венгрии - 16,76 млн куб. м, из Польши - 3,40 млн куб. м газа.

Таким образом, на сегодня украинские ПХГ заполнены на 45%.

Добавим, на территории Украины без учета Крыма - 12 ПХГ общей активной емкостью 31 млрд куб. м.

Напомним, в правительстве прогнозируют уменьшение потребления газа в Украине на 5 млрд кубов до 2022 года.

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