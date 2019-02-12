Украина заплатит осужденному за наркоторговлю 4 тысячи евро - ЕСПЧ
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. ЕСПЧ. Европейский суд по правам человека обязал Украину выплатить 4 тыс. евро компенсации осужденному за наркоторговлю из-за пыток и процессуальных нарушений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу суда.
Согласно решению ЕСПЧ, истец Сергей Якуба, который был несколько раз осужден за преступления, связанные с наркотиками, трижды продал гражданскому агенту милиции шприцы с опиумом. Покупка снималась скрытой камерой.
Якубу задержали в 2007 году, процесс сопровождался избиением и унижением подозреваемого. Как позже пояснили милиционеры, силу к Якубе применили-за того, что он пытался избавиться наркотических веществ, которые были при нем.
Медицинская экспертиза подтвердила факт нанесения Якубе физических повреждений, однако прокуратура отказалась преследовать милиционеров, которые его задержали. Все суды, перед которыми подозреваемый свидетельствовал об избиении милиционерами, отклонили жалобы.
При этом гражданский агент милиции, на показаниях которого основывалось подозрение Якубы, отказался выступать в суде, опасаясь за свою безопасность. Также в суде не показали видеозапись покупки наркотиков для удержания в секрете личности агента.
Кроме этого, в деле Якубы были допущены другие нарушения и неопределенности, которые, однако, не помешали принятию обвинительного приговора. Апелляционный суд также подтвердил справедливость приговора.
Уже во время соревнования в ЕСПЧ, защита Якубы требовала от Украины возмещения в размере 20 тыс. евро за пытки, совершенные милиционерами.
ЕСПЧ постановил выплатить осужденному 2,5 тыс. евро в качестве компенсации морального ущерба и 1,5 тыс. евро возмещения судебных издержек.
Ранее УНН сообщал, что ЕСПЧ обязал Россию выплатить компенсацию матери погибшего в непризнанном Приднестровье солдата.