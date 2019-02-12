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Україна заплатить засудженому за наркоторгівлю 4 тисячі євро - ЄСПЛ

Україна заплатить засудженому за наркоторгівлю 4 тисячі євро - ЄСПЛ

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 лютого. ЄСПЛ. Європейський суд з прав людини зобов'язав Україну виплатити 4 тис. євро компенсації засудженому за наркоторгівлю через катування та процесуальні порушення. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Суду.

Згідно з рішенням ЄСПЛ, позивач Сергій Якуба, який був кількоразово засуджений за злочини, пов'язані з наркотиками, тричі продав громадському агенту міліції шприци з опіумом. Купівля знімалась прихованою камерою.

Якубу затримали у 2007 році, процес супроводжувався побиттям та приниженням підозрюваного. Як пізніше засвідчили міліціонери, силу до Якуби застосували через те, що він намагався позбутися наркотичних речовин, які були при ньому.

Медична експертиза підтвердила факт завдання Якубі фізичних ушкоджень, проте прокуратура відмовилась переслідувати його затримувачів. Усі суди, перед якими затриманий свідчив про побиття міліціонерами, відхилили скарги.

При цьому громадський агент міліції, на свідченнях якого базувалась підозря Якубі, відмовився виступати у суді, побоюючись за свою безпеку. Також у суді не показали відеозапис купівлі наркотиків для утримання в секреті особи агента.

Окрім цього, у справі Якуби були допущені інші порушення та невизначеності, які, однак, не перешкодили ухваленні обвинувального вироку. Апеляційний суд також підтвердив справедливість вироку.

Вже під час змагання у ЄСПЛ, захист Якуби вимагав від України відшкодування у розмірі 20 тис. євро через тортури, завдані йому працівниками міліції.

ЄСПЛ постановив виплатити засудженому 2,5 тис. євро відшкодування моральної шкоди та 1,5 тис. євро відшкодування судових витрат.

Раніше УНН повідомляв, що ЄСПЛ зобов'язав Росію виплатити компенсацію матері загиблого у невизнаному Придністров'ї солдата. 

Українські Національні Новини

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