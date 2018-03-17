Украина осталась без еще одного атомного энергоблока
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Сегодня ночью второй энергоблок Ровенской АЭС отключен от энергосети для проведения ремонта, передает УНН со ссылкой на сообщение “Энергоатома”.
“17 марта 2018 года в 00:02 энергоблок № 2 Ровенской АЭС отключен от энергосети для проведения среднего планово-предупредительного ремонта, рассчитанного на 45 календарных дней”, — говорится в сообщении.
Как уточнили в компании, по состоянию на 8:00 утра в работе находятся энергоблоки №1 и №4 Ровенской АЭС. Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет.
При этом, на третьем энергоблоке РАЭС продолжаются сотые сутки планово-предупредительного ремонта. Все работы выполняются согласно графику. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не было.
Таким образом, в настоящее время работают два из четырех энергоблоков станции.
Ранее сообщалось, что энергоблок № 4 Запорожской АЭС отключили от энергосети для проведения планового ремонта.
Напомним, по состоянию на 1 марта в работе находилось 12 из 15 энергоблоков на атомных станциях Украины.